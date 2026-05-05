Суд над депутатом Клюшниковой снова отложили из-за неявки адвокатов

В Центральном районном суде Барнаула 5 мая во второй раз перенесли начало рассмотрения дела депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Как сообщает МК на Алтае, в этот раз процесс не начался из-за отсутствия адвокатов: один защитник находится в отпуске, другой занят в суде в Новосибирске.

Неделю назад заседание сорвалось из-за болезни Клюшниковой. В ходе нынешнего заседания судья установил личность депутата, при этом парламентарий подтвердила, что ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Напомним, что по версии следствия, в 2021 году Клюшникова фиктивно трудоустроила Кербер своим помощником. За четыре года из бюджета было незаконно выплачено более 3,1 млн рублей за работу, которая фактически не выполнялась. Преступление выявило УФСБ, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Следующая попытка начать процесс назначена на 13 мая.