В Алтайском крае ветеранам вручают наборы из 18 продуктов к 81-летию Победы

Подготовлено 254 праздничных набора. Фото: пресс-службы Минсоцзащиты Алтайского края

В Алтайском крае стартовала ежегодная акция по вручению подарков ветеранам Великой Отечественной войны к 81-й годовщине Победы. В этом году в регионе подготовлено 254 праздничных набора, которые получат участники и инвалиды войны, блокадники и бывшие узники концлагерей, сообщает краеовое Минсоцзащиты.

Подарочные комплекты сформированы с учетом пожеланий ветеранских организаций и состоят из 18 наименований продукции, преимущественно от алтайских производителей. В наборы вошли мясные деликатесы, икра, местные сыры, а также большой выбор сладостей: конфеты, зефир, мармелад и халва.

Помимо продуктов, каждому ветерану передают личную поздравительную открытку от губернатора Виктора Томенко. На эти цели из краевого бюджета в 2026 году направили 1,8 миллиона рублей.