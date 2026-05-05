«Ростелеком» «оживил» символы Победы в Барнауле

Фото: «Ростелеком»

Накануне очередной годовщины Победы «Ростелеком» представил проект, объединивший историю и современные технологии. Компания с помощью искусственного интеллекта создала анимационные видеоролики на основе эскизов времен Второй мировой войны, расположенных на телекоммуникационных шкафах в Барнауле. «Ожившие» символы военных лет горожане и гости города смогут посмотреть, сканируя размещенные на объектах QR-коды.

Всего в городе установлено 500 шкафов с коммутационным оборудованием компании, на 15 из них в 2020 году были нанесены изображения военной тематики к 75-летию Победы. Инициатива исходила от технических специалистов Алтайского филиала «Ростелекома», а воплотил ее местный художник Станислав Кудрявцев. Для нанесения аэрографии выбирались объекты на самых оживленных улицах и проспектах.

Накануне 9 мая этого года, перейдя по QR-кодам на шкафах, можно увидеть, как оживает, например, снимок военного корреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» или всемирно известная фотография «Комбат» Макса Альперта, запечатлевшая командира, который поднимает солдат в атаку. Также через QR-коды можно послушать фронтовые письма, озвученные участниками молодежного совета в эфире «КП-Радио» Барнаула.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «Сегодня "Ростелеком" предлагает алтайскому бизнесу собственный нейрошлюз, который объединяет 27 популярных нейросетей. Реализуя проект по оживлению эскизов военных лет, мы хотели показать, как далеко шагнули технологии со времен войны и как их можно использовать в мирных целях. Мы преклоняемся перед ветеранами, чтим память павших героев и поздравляем всех с годовщиной Великой Победы».

Адреса телеком-шкафов «Ростелекома» с «ожившими» символами Победы в Барнауле:

• пр. Комсомольский, 106

• ул. Льва Толстого, 24

• пр. Ленина, 20

• пр. Красноармейский, 97

• ул. Молодежная, 12

• пр. Ленина, 62

• ул. Брестская, 16

• ул. Брестская, 18

• ул. Молодежная, 38

• пр. Строителей, 2

• пр. Строителей, 7

• пр. Строителей, 26

