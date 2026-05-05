Четыре культурных проекта Алтая получили гранты на 28 миллионов рублей

«Ойно Фест» ежегодно собирает тысячи гостей. Фото: пресс-службы Правительства Республики Алтай

Четыре культурных проекта из Республики Алтай получили грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма финансирования для региона по итогам второго конкурса 2026 года составила более 28 миллионов рублей.

Как отметил председатель правительства республики Александр Прокопьев, «сотрудничество с фондом помогает местным творческим командам выходить на новый уровень и укрепляет культурный потенциал региона». В подготовке заявок участникам помогала Корпорация развития Республики Алтай, которая консультирует авторов и помогает привлекать федеральные деньги на важные инициативы.

Среди победителей – фестиваль «Шебалинофест», направленный на сохранение традиций, и анимационный проект студии «Моревна», которая создаст мультфильм по мотивам алтайского эпоса «Очы-Бала». Также гранты получили проект «Зёрнышко» для проведения народных праздников в селах у Телецкого озера и известный музыкальный фестиваль «Ойно Фест», который ежегодно собирает тысячи гостей.