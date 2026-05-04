На Алтае продлили льготный проезд для студентов и школьников в пригородных поездах. Об этом говорится в постановление правительства региона.

Билет для этих категорий пассажиров будет стоить дешевле на 50%: скидка предоставляется учащимся (очникам) средне-специальных учебных заведений и вузов и школьникам старше семи лет.

Льготы действуют с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. В кассе необходимо предъявить студенческий билет или справку с места учёбы. Также можно воспользоваться документом в электронном виде.

Право на льготы устанавливается не зависимо от места проживания, учебы и маршрута. Билеты не подлежат передаче другом лицу.