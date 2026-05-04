Бийчанин вылил на голову клей и пиво расклейщику объявлений

Горожанина признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью

Жителя Бийска признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью после того, как он вылил клей и пиво на голову расклейщику объявлений.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, мужчина увидел, как неизвестный расклеивал у подъезда объявления о высокооплачиваемой работе водителя-курьера. Между мужчинами произошла перепалка. Бийчанин отобрал объявления и клей у распространителя, сделал ему так называемую «подсечку», а когда тот упал, вылил на голову клей и пригрозил, чтобы больше его в этом районе не было.

Спустя какое-то время бийчанин заметил того же расклейщика, распивающего пиво и громко ругающегося по телефону. Тот увидел обидчика и попятился к остановке. Горожанин же снова сделал ему «подсечку», а когда расклейщик упал, отобрал у него бутылку, вылил пиво на голову и ударил несколько раз по голове (по разным показаниям, либо ладонью, либо бутылкой).

Несмотря на непризнание собственной вины, суд признал горожанина виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему назначены исправительные работы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания по основному месту работы с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.