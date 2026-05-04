На Барнаульскую халвичную фабрику подали в суд

Национальный союз хлебопечения (НСХ) обратился в суд с иском против Барнаульской халвичной фабрики, требуя взыскать с алтайского предприятия сумму около 200 тыс. рублей. Соответствующие сведения размещены в картотеке арбитражного суда Алтайского края, пишет Толк.

Судебные материалы, опубликованные на сайте, пока не раскрывают причины конфликта между представителями хлебопекарной отрасли и производителем халвы — заявление было зарегистрировано лишь 29 апреля. На данный момент известно только то, что размер иска составляет 178 тыс. рублей.

Добавим, что истцом выступает организация, находящаяся в Москве и представляющая интересы производителей хлебобулочной продукции.