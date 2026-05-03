На Алтае подросток угнал машину, чтобы заправить украденный мотоцикл

В Онгудайском районе Республики Алтай возбудили уголовные дела на 15-летнего подростка. Как сообщили в ГУ МВД по региону, он угнал автомобиль и мотоцикл.

43-летняя жительница села Туекта сообщила, что неизвестные угнали из ее гаража мотоцикл Racer RC 150. В ходе розыска было установлено, что к краже причастен 15-летний парень. По предварительным данным, он поругался с отцом и решил уйти из дома. Затем подросток решил украсть мотоцикл, так как ему предстояло пройти почти 40 км пешком.

«Стоит отметить, что сельчанин уже ранее привлекался к ответственности за угон автомобиля в селе Туекта и тогда же заприметил мотоцикл местных жителей», - отметили в МВД.

На угнанном мотоцикле юноша поехал в Онгудай, но у него закончился бензин. Тогда парень решил переночевать в заброшенном доме, а на следующий день найти горючее. Вечером следующего дня он решил угнать «Ладу Гранту», которая была припаркована у ограды одного из домов. По пути к дому подозреваемого остановили полицейские и доставили в отделение для разбирательств.

На молодого человека возбудили сразу два уголовных дела.