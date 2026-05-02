Бийчанин погасил почти миллионный долг по алиментам после ареста Lexus

В Бийске 39-летний мужчина полностью выплатил 932 тысячи рублей задолженности по алиментам после того, как приставы арестовали его автомобиль Lexus GX 470. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

Должник был обязан перечислять треть всех доходов на содержание 15-летней дочери и 16-летнего сына. Однако он долго игнорировал родительскую обязанность и скрывался от судебных приставов. В отношении мужчины завели исполнительное производство, объявили его в розыск и включили в реестр злостных неплательщиков алиментов.

Приставы также установили, что в собственности уклониста находится внедорожник Lexus GX 470. Транспортное средство тоже объявили в розыск. Вскоре машину нашли, пристав выехал по адресу и составил акт описи и ареста имущества.

После этого должник осознал реальность лишения автомобиля и полностью погасил задолженность. Все 932 тысячи рублей выплачены в полном объёме.

В ведомстве напомнили, что реестр злостных неплательщиков алиментов — общедоступный сервис, где можно проверить наличие гражданина в списке должников. Проверить человека можно на сайте ФССП России или через портал «Госуслуги».