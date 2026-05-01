Россельхознадзор обнаружил нарушения в работе четырех кафе Бийска

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарных норм в бийских кафе. В четырех заведениях города отсутствовали необходимые документы на мясо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, кафе «Курдюк», «Азия», «Халял» и «Тальянка» нарушали правила, предлагая посетителям мясные блюда, на которые не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения.

В связи с этим 30 апреля управление Россельхознадзора вынесло четырем предпринимателям предостережения о недопустимости подобных нарушений. В настоящее время деятельность кафе находится под усиленным контролем ведомства.

