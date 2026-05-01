До 22 мая будет закрыто движение по переулку Малый Прудской в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ.
В Барнауле с 4 по 22 мая будет временно ограничено движение транспорта по Малому Прудскому переулку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение будет перекрыто на всей ширине дороги в месте пересечения с Лучевым проездом. Ограничение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. Водителям рекомендуется искать объездные пути.
Напомним, что ранее в мэрии рассказали о перекрытии дорог в Барнауле в связи с подготовкой и проведением мероприятий в День Победы. Подробно с местами перекрытий можно ознакомиться по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
