В Барнауле контрактника осудили за дезертирство

Контрактник не явился из отпуска

В Барнауле военнослужащего осудили на восемь лет за дезертирство во время мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе Барнаульского гарнизонного военного суда.

В 2023 году, 21 августа, контрактник не вернулся на службу после отпуска, а остался жить дома. В 2025 году, 3 января, его задержали сотрудники полиции.

Суд признал его виновным по ч.3 ст. 338 УК РФ (Дезертирство), и приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

