В Новоалтайске на пожаре спасли человека

Причина возгорания устанавливается Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Новоалтайске произошел пожар в пятиэтажке на улице Прудской. Во время тушения спасли человека.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.

– Из объятой дымом квартиры был оперативно эвакуирован мужчина. Пострадавший получил отравление продуктами горения и передан медикам, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сам пожар потушили буквально в считанные минуты. Его площадь составила около пяти «квадратов», а причина еще устанавливается.