Олимпийская чемпионка проведет мастер-класс для юных гимнастов в Барнауле

Гимнастика Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 27 сентября пройдет мастер-класс от олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, соревнования пройдут на базе краевого училища олимпийского резерва.

В течение трех дней, с 28 по 30 сентября, в краевой столице будут проходить соревнования по художественной гимнастике. Участницами станут около 400 спортсменок из разных городов Алтайского края и соседнего Новосибирска.

За день до начала соревнований пройдет мастер-класс для юных гимнасток. Его проведет единственная двукратная олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье в мире, а также семнадцатикратная чемпионка мира Евгения Канаева. Начало мастер-класса назначено на 10:00.