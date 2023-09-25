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НовостиОбщество25 сентября 2023 13:21

Школьники Алтайского края смогут бесплатно путешествовать по региону

Новая программа запущена в рамках нацпроекта
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отдых на Алтае

Отдых на Алтае

Фото: Анна АДАМАЙТЕС

В Алтайском крае дети школьного возраста смогут бесплатно путешествовать по региону. Как сообщили в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности. тысяча учащихся смогут воспользоваться социальными сертификатами.

В этом году наш край вошел в перечень субъектов, которые получили субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по школьному туризму. Программа реализуется с прошлого года в рамках национального проекта.

До конца года ученики с пятого по девятый классы смогут использовать социальные сертификаты и отправиться в путешествие в Алтайском крае. Для них разработаны специальные экскурсионные программы, рассчитанные на два дня и одну ночь. Всего поучаствовать в поездках смогут тысяча учащихся.

- Содержание программы туров составлено по принципу «всё включено»: трёхразовое питание, проживание в гостинице уровня 3*, трансфер, услуги аттестованного экскурсовода (гида), страховка, входные билеты в музеи, - подчеркнули в управлении.

В приоритете будут дети с ОВЗ, сироты, дети участников СВО и так далее. Заполнить заявление можно на сайте deti.alregn.ru