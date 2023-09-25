В Барнауле 11,5 лет «строгача» получил мужчина, убивший свою жену

Апелляционная инстанция поддержала первоначальное решение суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле за убийство женщины осудили ее 55-летнего мужа. Он много раз избивал ее, а последний эпизод стал роковым.

Суд Ленинского района Барнаула установил, что находясь под действием алкоголя, мужчина частенько избивал свою жену. В один из таких дней свидетелем семейной ссоры стала соседка. Она записала конфликт на видео и пригрозила, что сообщит обо всем произошедшем в полицию.

– В ответ он высказал угрозы убийством в ее адрес, - сообщают в прокуратуре Алтайского края.

На этом череда семейных ссор и ругани не прекратилась. В один из дней мужчина вновь поднял руку на свою супругу. В итоге причинил ей закрытую черепно-мозговую травму. Женщина была госпитализирована, но от полученных травм скончалась.

Присяжные заседатели признали мужчину виновным в смерти его жены. Суд назначил ему 11,5 лет колонии строгого режима. Осужденный и его адвокат не согласились с вердиктом и попытались обжаловать приговор.

– Суд апелляционной инстанции признал доводы жалоб необоснованными и оставил приговор районного суда без изменения, - добавили в прокуратуре.