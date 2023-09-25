В Алтайском крае ведутся поиски 77-летнего грибника

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Смоленском районе Алтайского края еще 23 сентября ушел за грибами и не вернулся 77-летний Владимир Замоцный. К его поискам подключились участники отряда «ЛизаАлерт».

Заявка поступила в отряд вечером 23 сентября. Первым делом поисковики обзвонили всех родственников пенсионера и больницы. Ночь с заморозками близилась, а новостей о мужчине все не было.

В лес, куда, предположительно, ушел мужчина, направились пешие группы, которые работали на отклик. К утру они уже «прочесали» большую территорию, но безрезультатно.

По состоянию на вечер 24 сентября Владимир Платонович не был найден, поэтому поиски продолжаются.