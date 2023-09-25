В барнаульском зоопарке появился новый усатый обитатель

Сервал Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В Барнаульском зоопарке произошло радостное событие – коллекция пополнилась новым обитателем – сервалом.

– Длинноногий, стройный, пятнистый, с самыми большими (по отношению к размерам тела) ушами среди всех кошачьих, невероятно красивый и теперь НАШ! – говорят в зоопарке.

Мальчик родился в Новосибирске и совсем недавно, 6 сентября, отметил пятилетие. Сейчас котик находится на карантине. Постепенно привыкает к новой обстановке, знакомится с сотрудниками, которые будут за ним ухаживать.

Кстати, имя мальчику еще не дали посетители зоопарка могут предложить свой вариант. Его вы можете оставить в официальных соцсетях «Лесной сказки».