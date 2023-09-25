В школьном туалете Камня-на-Оби подрались ученицы средних классов

Школьный конфликт уже урегулирован Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в одной из школ Камня-на-Оби между ученицами произошел конфликт. По официальной версии он возник на фоне «недопонимания».

ЧП произошло 22 сентября во время перемены. Драка случилась в женском туалете на втором этаже в одной из каменских школ.

– Причиной конфликта стало недопониманием между учащимися. Меры приняли сразу: директор школы пригласил на беседу родителей (законных представителей обучающихся) и участниц конфликта, - сообщили в Управлении образования Каменского района.

В понедельник, 25 сентября, администрация школы пообщалась и с родителями и самими участницами конфликта. На текущий момент все вопросы разрешены. Претензий ни у кого нет.

– Родители заверили, что провели профилактическую беседу с детьми по данной ситуации, - добавили в управлении.