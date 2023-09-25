Земснаряд для очистки и расширения рек появится в Алтайском крае

Оборудование прибудет в ближайшее время. Фото: минтранс Алтайского края

В Алтайский край закупили новый землесос, который поможет на расчистке и расширении рек Оби и Бии. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на минстранс региона.

– Земснаряд стоимостью более 1 млрд рублей поможет успешному развитию перевозок водным транспортом и обеспечит безопасные габариты судового хода, – рассказали «Толку» в министерстве транспорта Алтайского края.

Стоит отметить, что продолжительность навигационного периода во многом зависит от состояния дна и глубины реки. В этом сезоне, к примеру, Обь держала хороший уровень и именно поэтому навигация продолжается.

– Новый земснаряд позволит поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом, – рассказали в минтрансе.

В край он должен прибыть в скором времени.