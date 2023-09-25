Под Барнаулом открыли доску памяти Александру Рейну, погибшему в зоне СВО

Мемориальная доска Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В поселке Научный городок открыли доску памяти Александру Рейну, герою, погибшему в зоне СВО.

– На торжественной церемонии открытия мемориальной доски в родной школе присутствовали глава Научногородокской сельской администрации Юрий Зеленский, директор школы №72 п.Научный Городок Тамара Тарасова, а также вдова Александра Евгения, дочь и одноклассники героя, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Александр Рейн родился в Барнауле. В 1999 году был призван в армию, а в 2001-м пошел служить по контракту. Дважды его отправляли в командировку в Сирию.

– В 2021 году проходил службу в Таджикистане, где был награжден «Медалью за отвагу». С первых дней участвовал в специальной операции на Украине, - добавляют в мэрии.

Погиб Рейн 19 апреля 2022 года от пули снайпера в Луганской области. Посмертно он был награжден «Орденом мужества».