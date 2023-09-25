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НовостиОбщество25 сентября 2023 2:51

На Алтае сборщик шишек потерялся в тумане

Он пять дней бродил по лесу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Найденный сельчанин. Скриншот страницы t.me/solundar04

Найденный сельчанин. Скриншот страницы t.me/solundar04

В Усть-Канском районе сборщик шишек ушел на работу и не вернулся. Несколько дней о нем не было вестей.

ЧП произошло в селе Тюдрала. Местные жители, узнав, что их земляк уже пять дней, как не возвращается домой, собрались и отправились на его поиски.

– Сначала нашли лошадь, потом человека. Он рассказал, что несколько дней шел дождь, а он в тумане потерял ориентир. Спички закончились, промок, замерз. Ходил, кричал, и вот наконец-то услышал людей, - сообщает ТГ-канал solundar04.

Благодаря сплоченности местных жителей, сборщик шишек благополучно вернулся домой.