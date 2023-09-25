В Барнауле перенесли прощание с летчиком Ми-8 Никитой Кирьяновым

Никита Кирьянов. Фото: АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова

Прощание с членом экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8, выпускником Алтайской летной школы Никитой Кирьяновым перенесли.

– Уважаемые коллеги! Прощание с выпускником АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова, старшим лейтенантом Кирьяновым Никитой Сергеевичем переносится до особого распоряжения в связи с неприбытием самолета! – сообщили в администрации летной школы.

Напомним, Никита Кирьянов был выпускником 2013 года. Он погиб в зоне СВО. Его должны были похоронить сегодня, 25 сентября, на кладбище в Гоньбе.