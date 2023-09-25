Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 1:46

В Барнауле перенесли прощание с летчиком Ми-8 Никитой Кирьяновым

Борт с его телом не прибыл
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Никита Кирьянов. Фото: АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова

Никита Кирьянов. Фото: АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова

Прощание с членом экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8, выпускником Алтайской летной школы Никитой Кирьяновым перенесли.

– Уважаемые коллеги! Прощание с выпускником АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова, старшим лейтенантом Кирьяновым Никитой Сергеевичем переносится до особого распоряжения в связи с неприбытием самолета! – сообщили в администрации летной школы.

Напомним, Никита Кирьянов был выпускником 2013 года. Он погиб в зоне СВО. Его должны были похоронить сегодня, 25 сентября, на кладбище в Гоньбе.