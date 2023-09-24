Жители Барнаула смогут увидеть концертную программу с участием «Солистов Москвы» и Константина Хабенского

Афиша мероприятия Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 25 сентября, жителей Барнаула приглашают на виртуальную концертную программу с участием «Солистов Москвы» и Константина Хабенского.

– Предлагаем вам посмотреть концертную программу, которая состоялась 9 июня 2023 в Концертном зале имени П.И.Чайковского (Москва), - рассказывают организаторы.

Дирижер концерта Юрий Башмет, за художественное слово отвечает Константин Хабенский. На фортепиано – Ксения Башмет и Анна Кривенко. Зрители смогут увидеть представление совершенно бесплатно. Мероприятие состоится в Алтайской филармонии. Вход свободный. Начало в 15.00.

12+