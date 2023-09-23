В Барнауле пропала кареглазая 8-летняя девочка в фиолетовых кроссовках

Девочка ушла в неизвестном направлении Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропала 8-летняя Варвара Полякова. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт»

Сообщается, что 23 сентября школьница ушла в неизвестном направлении. Рост девочки составляет чуть выше 130 сантиметров, волосы светлые, были собраны в балетный пучок, глаза – темно-карие. Когда ее видели последний раз, она была одета в белую куртку с фиолетовыми разводами, черные штаны и фиолетовые кроссовки.

- В 14 часов 13 минут двигалась в районе «Магиса» на Взлётной в сторону Попова, - написал горожанин в комментариях к размещенной ориентировке.

Поиски продолжаются.