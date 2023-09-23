Барнаульцы пожаловались Собчак на состояние местной поликлиники

Фото: скриншот с телеграм-канала «Кровавая барыня»

Жители Барнаула пожаловались на состояние местной поликлиники, здание которой разрушается. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак.

- В Барнауле жители жалуются на состояние местной поликлиники — в здании обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, облуплены стены (их склеили скотчем) и потолок, - говорится в сообщении.

Речь идет барнаульской поликлинике №2 на пр. Калинина, 16, относящейся к горбольнице №5. Медучреждение расположено в довоенном историческом здании, построенном еще в 1930-е годы.

Учреждение уже давно нуждается в ремонте. Видно, что здание сильно обветшало.

По данным канала, в 2020 году власти заключили контракт на разработку проектно-сметной документации, проводились профильные экспертизы.

- Через два года руководитель мастерской рассказал о планах по ремонту — в поликлинике должен появиться лифт для маломобильных, охрана, регистратура, колл-центр. Дата начала работ при этом не называлась - они, по словам местных, не ведутся до сих пор, - пишет телеграм-канал.

Отметим, что на официальном сайте поликлиники в разделе «История больницы» говорится, что она была основана изначально как амбулатория для оказания медпомощи рабочим меланжевого комбината. В 1956 году здесь записана первая в городе электрокардиограмма.