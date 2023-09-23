В Барнауле на месте клуба Che Guevara открылся бразильский ресторан

В меню представлены бразильские блюда – в основном, мясные вроде чурраско Фото: Вера Березовская

22 октября сентября в Барнауле открылся новый бар-ресторан Lil Brazil на ул. Пролетарской, 124. Об этом пишет «Алтапресс».

Ресторан открылся в месте, где ранее располагался ночной клуб Che Guevara. Lil Brazil в переводе значит «Маленькая Бразилия». Оформлен в соответствии с названием – в бразильском стиле.

В меню представлены бразильские блюда – в основном мясные вроде чурраско. Сhurrasco на юге Бразилии называют барбекю, приготовленный на специально построенном гриле «churrasqueira».

Как рассказал арт-директор заведения Леонид Енот, по пятницам в Lil Brazil будут выступать приезжие группы, а по субботам будут приглашать местные коллективы.