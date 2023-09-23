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НовостиОбщество23 сентября 2023 2:40

Выпадение дождей и ледяной крупы прогнозируют в Алтайском крае 23 сентября 2023

Температура воздуха составит от +11 до +16 градусов
Вера Березовская
В Барнауле температура воздуха днем составит от +11 до +13

В Барнауле температура воздуха днем составит от +11 до +13

Фото: Олег УКЛАДОВ

На территорию Алтайского края пришел холодный фронт северного циклона, из-за чего похолодало. Подробнее о погоде рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

23 сентября днем температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. На большей части территории пройдут умеренные, местами сильные дожди, грозы, возможно выпадение ледяной крупы. Ветер подует северо-западный, со скоростью 8-13 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +11 до +13, пройдет умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.