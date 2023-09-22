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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:46

31-летняя блондинка пропала в Барнауле

Она пропала 9 сентября
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ориентировка

Ориентировка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Уже почти две недели в Барнауле ведутся поиски пропавшей без вести 31-летней Татьяны Боршняковой.

Татьяна Боршнякова (Кравчук, Мушникова) пропала 9 сентября. Уже почти две недели не могут установить ее местонахождение. Приметы пропавшей женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Когда ее видели в последний раз, она была одета в синие джинсы и светло-зеленый пиджак.

Сообщить информацию о Татьяне или обстоятельствах ее исчезновения можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.