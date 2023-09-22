Министр транспорта Алтайского края рассчитался с долгом перед бюджетом Павловского района

Антон Воронов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Нынешний министр транспорта Алтайского края Антон Воронов наконец-то рассчитался по своим долгам с прошлого места работы – перед бюджетом Павловского района.

Напомним, ранее, когда Воронов занимал пост главы муниципалитета, он самовольно назначал себе премии в обход районного собрания депутатов, которое и должно заниматься этим вопросом. В общей сложности он незаконно получил за 2020-2021 годы в размере 336 359 рублей. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

– 2 марта 2023 года заявление прокурора удовлетворили, - сообщает ИА «Банкфакс».

Суд постановил, что чиновник должен вернуть все, что получил незаконно. При этом в социальных сетях сам Воронов говорил, что не считает свои действия незаконными и подал апелляцию.

Дело поступило в Алтайский краевой суд, но в июне его почему-то сняли с рассмотрения. В итоге слушание состоялось только в июле.

– Антону Воронову не удалось доказать добросовестность и правомерность самопремирования. 9 августа решение оставили без изменений, и оно вступило в законную силу, следует из картотеки суда, - добавляет источник информации.

Как сообщили изданию в администрации Павловского района, министр уже возместил ущерб в полном объеме. Повлияет ли как-то данное разбирательство на дальнейшую карьеру Воронова – скоро узнаем. В ближайшее время вновь избранный губернатор края начнет формирование нового состава правительства региона. Сейчас все руководители ведомств находятся в статусе «и.о.».