Эпидемиолог рассказал возможна ли в Алтайском крае вторая пандемия

Предпосылок для введения ограничительных мер нет Фото: Олег УКЛАДОВ

За последнюю неделю в Алтайском крае число больных COVID-19 увеличилось на 105 случаев, при этом госпитализировали 27. Летальных случаев не зафиксировано.

По словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, беспокоиться пока не о чем. Сейчас отмечается сезонный подъем заболеваемости.

– По постановлению главного государственного санитарного врача Алтайского края, ограничительные меры не введены. Пока у нас ситуация соответствует среднемноголетним показателям, – цитирует специалиста «Толк».

Впрочем, чисто для личной профилактики маски носить можно. При правильном подходе от этого будет толк. Повтор пандемии, по мнению Ирины Переладовой, тоже маловероятен.

– Практика показывает, что мы прошли пандемический этап распространения неукротимого взрывного роста заболеваемости. Если не появится новый штамм вируса, который будет иметь высокую порождающую степень, повтор пандемии маловероятен. Вместе с тем подъем заболеваемости может быть, - подчеркнула она.