21-летнего парня разыскивают в Барнауле

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к розыску 21-летнего жителя Барнаула Григория Матвеева.

Он ушел из дома 17 сентября и по сей день вестей от него не поступало. Местонахождение молодого человека не известно. Его приметы: рост 174 см, глаза карие, волосы темно-русые, худощавое телосложение.

Был одет в голубые джинсы, серо-голубую толстовку и белые кроссовки. Были ли при нем какие-то личные вещи – не уточняется.

Сообщить информацию о пропавшем можно по бесплатному номеру поискового отряда 8-800-700-54-52 или 112.