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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 6:35

Поджигателя дома задержали на Алтае

Ущерб от умышленного поджога дома на Алтае составил больше 400 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Подозреваемый в поджоге задержан

Подозреваемый в поджоге задержан

Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию по городу Новоалтайску обратились 30-летняя женщина, которая рассказала, что кто-то поджег ее дом.

Как оказалось, женщина временно не проживала в доме, а когда пришла к нему, то увидела, что там произошло возгорание.

– Предварительно установлено, что 18-летний подозреваемый на почве ссоры совершил поджог дома. Ущерб от его необдуманных действий составил больше 400 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По факту порчи чужого имущества завели уголовное дело.