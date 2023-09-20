Водителю из Барнаула, насмерть сбившему 7-летнюю девочку, предъявили обвинение

Задержанный водитель. Скриншот поста в группе vk.com/incident22

Следственные органы предъявили обвинение 40-летнему водителю из Барнаула, который днем 19 сентября насмерть сбил семилетнюю девочку.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне на улице Радужная в поселке Борзовая Заимка. Обвиняемый выехал на встречную полосу на пешеходном переходе сбил второклассницу. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Водитель же сбежал с места происшествия, а вскоре врезался в столб. Он бросил машину и побежал в сторону дома, где пересел в автомобиль своей матери и попытался уехать, но спустя несколько часов был задержан. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе на установление факта опьянения, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Уже известно, что буквально в августе мужчину уже задерживали и он отказался от медосвидетельствования.