Житель Барнаула отобрал кошелек с деньгами у своего соседа

Деньги изъять у грабителя не получилось Фото: Анна СЕМИНА

В отделение полиции обратился 51-летний житель Барнаула, который рассказал, что его ограбил сосед.

– Мужчина пояснил, что накануне на пороге его квартиры появился сосед, который в ходе разговора поинтересовался, есть ли у того деньги, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пострадавший сказал, что да и показал кошелек, в котором находились 11 тысяч рублей. В этот момент сосед вырвал их из рук и сбежал. Непонятно на что рассчитывал злоумышленник, ведь очень скоро его задержали. 38-летний безработный и ранее также судимый за грабеж мужчина свою вину отрицать не стал. Однако все деньги он успел потратить, так что вернуть их законному владельцу не удалось.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Грабеж».