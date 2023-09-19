Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии врачей в Алтайском крае

Зарплаты в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае назвали вакансии врачей с зарплатой до 300 тыс. рублей. Как сообщили специалисты сервиса hh.ru, больше всего готовы платить стоматологам.

В настоящее время медики остаются одними из самых дефицитных специалистов по стране в том числе нашем регионе. С января по август спрос на врачей вырос на 11%. Хотя вакансий больше, чем кандидатов на них.

Нехватка врачей стимулирует и рост зарплат. Если в прошлом году врачам готовы были платить до 68,9 тыс. рублей то в этом году - до 80 тыс. рублей. Наибольшую зарплату, до 300 тыс. рублей, предлагают стоматологам, а также санврачу в Якутии - 115 тыс. рублей.