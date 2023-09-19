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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:18

Ледовый дворец «Алтай» планируют достроить к 2026 году

Его возведение началось еще в ноябре 2011 года
Александра Сапожкова
Ледовая арена стала одним из самых известных в крае спортивных недостроев

Ледовая арена стала одним из самых известных в крае спортивных недостроев

Фото: Виталий БАРАБАШ

К 2026 году планируют достроить ледовый дворец «Алтай» на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле. Об этом сообщает «Толк».

По информации Минспорта края, проект включили в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП). В ближайшем будущем по программе будет разработано задание на предпроектные работы (подготовка эскиза и визуальное обследование объекта). Также проведут и сами предпроектные работы стоимостью 1,1 млн. рублей.

В начале 2025 года планируют найти подрядчика, готового взяться за непростой объект. Старт и завершение работ запланированы на 2026 год. Пока достройку оценивают в пределах 500 млн рублей.

Ледовая арена стала одним из самых известных в крае спортивных недостроев. Ее возведение началось еще в ноябре 2011 года.