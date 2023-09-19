Алтайское предприятие оштрафовали за вознаграждение работнику ж/д станции

Вагоны были неисправны Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовали предприятие «ГрейнЛог». Представитель ООО передал денежное «вознаграждение» работнику станции Кулунда Восточного железнодорожного участка.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с мая по декабрь 2022 года сотрудник «ГрейнЛог» передал незаконное вознаграждение работнику станции в сумме 28 тыс. рублей. Деньги предназначались за беспрепятственный пропуск вагонов при наличии технических неисправностей.

- Рубцовский транспортный прокурор в отношении общества возбудил дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица). Организации назначено административное наказание - штрафа в размере 500 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре.

Постановление суда в законную силу не вступило.