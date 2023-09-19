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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 3:15

На Алтае тракторист в поле задавил своего коллегу

В суд направили уголовное дело по факту гибели мужчины под колесами трактора на Алтае
Александра Сапожкова
Мужчина работал на тракторе в поле вблизи села Волчно-Бурлинское

Мужчина работал на тракторе в поле вблизи села Волчно-Бурлинское

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении работника крестьянско-фермерского хозяйства из Крутихинского района. Мужчину обвиняют в причинение смерти по неосторожности, сообщает региональный следком.

По данным следствия, днем 23 июня этого года мужчина работал на тракторе в поле вблизи села Волчно-Бурлинское. В это время в траве рядом с полевой дорогой отдыхал его коллега.

- Тракторист, не проявив должной внимательности, совершил наезд на лежащего мужчину. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение, где в тот же день он скончался от полученных повреждений, - сказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.