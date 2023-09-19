На Алтае тракторист в поле задавил своего коллегу

Мужчина работал на тракторе в поле вблизи села Волчно-Бурлинское Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении работника крестьянско-фермерского хозяйства из Крутихинского района. Мужчину обвиняют в причинение смерти по неосторожности, сообщает региональный следком.

По данным следствия, днем 23 июня этого года мужчина работал на тракторе в поле вблизи села Волчно-Бурлинское. В это время в траве рядом с полевой дорогой отдыхал его коллега.

- Тракторист, не проявив должной внимательности, совершил наезд на лежащего мужчину. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение, где в тот же день он скончался от полученных повреждений, - сказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.