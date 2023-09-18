На Алтае начали рассылать уведомления на оплату имущественных налогов

Уплатить налоги жители края должны до 1 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 18 сентября началась рассылка налоговых уведомлений на оплату имущественных налогов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году их получат 1,2 млн жителей региона.

Сообщения будут содержать информацию о начислениях за прошлый год. Так, жителям региона предстоит уплатить налоги на имущество, землю, транспорт и НДФЛ. В рассылке есть реквизиты для оплаты.

- 60% уведомлений специалисты ведомства направят по почте заказным письмом, 40% поступит через личные кабинеты налоговой службы, а также личные кабинеты на портале госуслуг при направлении согласия от налогоплательщика в Федеральную налоговую службу России, - подчеркнули в пресс-службе.

Провести операцию можно с помощью мобильного приложения, через кабинет на сайте налоговой службы или портал госуслуг, но не позднее 1 декабря 2023 года.