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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:07

В пригороде Барнаула открыли новую детскую площадку за 2 млн рублей

Игровой комплекс расположен на пересечении двух улиц
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Детская площадка в Барнауле

Детская площадка в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В поселке Бельмесево Барнаула открыли новую детскую площадку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, стоимость игровой зоны составила два млн рублей.

Открытие новой площадки в пригороде Центрального района краевой столицы состоялось в воскресенье, 17 сентября. Она располагается на пересечении улиц Отечественная и Детства.

Для ребят установили два современных игровых комплекса, качели, карусели, качалки-балансиры и др. На открытии дети смогли не только опробовать новые аттракционы, но получили сладкие подарки.

Уточняется, что площадка была построена в рамках поддержки местных инициатив в Алтайском крае.