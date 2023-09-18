В Барнауле назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле с 21 сентября стартует отопительный сезон. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, в настоящее время тепло включают в социальных учреждениях.

Пока что отопление появляется в больницах, детсадах и школах, которые направили соответствующие заявки. К примеру, 18 сентября ресурс появился в детском туберкулезном санатории. Еще четыре организации подключат в ближайшее время.

А в жилых домах отопление появится чуть позже. По данным СГК, в настоящий момент готовится постановление о старте отопительного сезона с 21 сентября. После публикации документа дома начнут подключать.

- Если после 22 сентября отопление в доме не появится, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там не смогли помочь, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района - пояснили в СНК.