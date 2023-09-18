Осужденные в Алтайском крае вяжут вещи для недоношенных детей

Вязание детских вещей Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю заключённые вяжут детские вещи. Как сообщили в пресс-службе управления их передают недоношенным малышам.

Вещи вяжут в рамках социального проекта «Дарю тепло», который организовали в учреждениях исправительной системы больше пяти лет назад совместно с барнаульским клубом «28 петель». Именно вязальщицы данного проекта помогают детям, которые появились на свет раньше положенного срока.

Как отметила координатор проекта Наталья Розенгрин, мужчины справляются с вязанием ничуть не хуже женщин. Она провела занятие в колонии и отметила, что некоторые сходу начали вязать носки. Заключенные своими руками создали шерстяные вещи: носочки, пледы и жилетки.

К слову, в этом году в проекте участвуют еще и осужденные женщины в ИК-6 и УКП при ЛИУ-8. Все связанные вещи передадут в детские центры.