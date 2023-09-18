Наталья Кувшинова стала новым сенатором от Алтайского края вместо Карлина

До вступления в должность сенатора Кувшинова занимала пост представителя главы региона в АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Наталья Кувшинова стала новым сенатором от Алтайского края. Указ о наделении ее соответствующими полномочиями подписал губернатор Виктор Томенко.

Она сменила на посту экс-губернатора региона Александра Карлина, который был сенатором на протяжении последних пяти лет. В своем телеграм-канале Виктор Томенко выразил надежду, что опыт, профессионализм и работоспособность позволят Карлину «и дальше быть полезным и людям, и стране».

До вступления в должность сенатора Кувшинова занимала пост представителя главы региона в Алтайском краевом Заксобрании. Томенко пожелал ей успешной работы в новой роли.