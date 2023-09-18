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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:20

Горячую воду отключили у части барнаульцев на сутки

Список адресов, попавших под отключение, расширили
Вера Березовская
Горячую воду обещают вернуть после 12.00 часов 19 сентября

Горячую воду обещают вернуть после 12.00 часов 19 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

У части жителей Барнаула отключили горячую воду на сутки из-за работ на теплосети по ул. Пионеров, 2. Об этом сообщили в телеграм-канале СГК.

Изначально речь шла об ограничении подачи горячей воды для жителей 31 многоквартирного дома на Жилплощадке и ВРЗ. Затем к списку добавились еще десять адресов.

Горячую воду обещают вернуть после 12.00 часов 19 сентября. С полным списком домов, попавших под отключение, можно ознакомиться по ссылке.