Горячую воду отключили у части барнаульцев на сутки

Горячую воду обещают вернуть после 12.00 часов 19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

У части жителей Барнаула отключили горячую воду на сутки из-за работ на теплосети по ул. Пионеров, 2. Об этом сообщили в телеграм-канале СГК.

Изначально речь шла об ограничении подачи горячей воды для жителей 31 многоквартирного дома на Жилплощадке и ВРЗ. Затем к списку добавились еще десять адресов.

Горячую воду обещают вернуть после 12.00 часов 19 сентября. С полным списком домов, попавших под отключение, можно ознакомиться по ссылке.