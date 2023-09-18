Житель Бийска разбил витрину в магазине и убежал с украденными смартфонами

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ Фото: Вера Березовская

В Бийске задержали подозреваемого в грабеже. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию поступило заявление от сотрудники одного из комиссионных магазинов. Потерпевшая рассказала, что утром в торговую точку зашла компания мужчин, которые пристально рассматривали витрину со смартфонами. Однако они ничего не выбрали и ушли ни с чем. Но спустя всего несколько минут один из них вернулся в магазин, подошел к витрине, разбил стекло кулаком, схватил смартфоны и убежал с «добычей». Общий ущерб составил более 20 000 рублей.

Грабителя нашли быстро. В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Бийска. В содеянном он признался и рассказал, что успел продать два телефона на улице. Остальные смартфоны полицейские изъяли.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.