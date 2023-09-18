На Алтае женщина и мужчина погибли на пожаре в садоводстве

Возгорание произошло рано утром в садоводстве «Швейник-1» Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Женщина и мужчина погибли на пожаре в садоводстве в окрестностях Бийска. По предварительным данным регионального МЧС, причиной возгорания стали проблемы с печным отоплением.

Возгорание произошло рано утром в садоводстве «Швейник-1» в окрестностях Бийска. Как отмечают в МЧС, пожар не был обнаружен своевременно, сообщение спасателям поступило с опозданием. Когда пожарные приехали на место, дачный домик был объят огнем. Около получаса потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать открытый огонь. Во время тушения обнаружены тела погибших мужчины и женщины.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при использовании печного отопления.