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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 8:18

На Алтае женщина и мужчина погибли на пожаре в садоводстве

В окрестностях Бийска сгорел дачный домик
Вера Березовская
Возгорание произошло рано утром в садоводстве «Швейник-1»

Возгорание произошло рано утром в садоводстве «Швейник-1»

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Женщина и мужчина погибли на пожаре в садоводстве в окрестностях Бийска. По предварительным данным регионального МЧС, причиной возгорания стали проблемы с печным отоплением.

Возгорание произошло рано утром в садоводстве «Швейник-1» в окрестностях Бийска. Как отмечают в МЧС, пожар не был обнаружен своевременно, сообщение спасателям поступило с опозданием. Когда пожарные приехали на место, дачный домик был объят огнем. Около получаса потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать открытый огонь. Во время тушения обнаружены тела погибших мужчины и женщины.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при использовании печного отопления.