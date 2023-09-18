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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:24

В Алтайском крае утвердили размер нового прожиточного минимума на 2024 год

Он составит 13 753 рублей на душу населения
Вера Березовская
Для трудоспособного населения в следующем году прожиточный минимум составит 14 991 рубль

Для трудоспособного населения в следующем году прожиточный минимум составит 14 991 рубль

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае определились с размером прожиточного минимума на 2024 год. Как указано в постановлении правительства региона, его сумма составит 13 753 рублей на душу населения вместо 12 794 в текущем году. Таким образом, он станет больше почти на тысячу рублей.

Для трудоспособного населения в следующем году прожиточный минимум составит 14 991 рубль, для детей – 13 975 рублей, для пенсионеров – 12 608 рублей.

Отметим, что от величины прожиточного минимума зависит размер различных социальных выплат.

Напомним, по данным Алтайкрайстат, за период с января по июнь 2023 года среднемесячная зарплата у жителей Алтайского края выросла на 20,2% и составила 43,1 тысячи рублей.