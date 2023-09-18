Глава крайизбиркома Ирина Акимова вручила Томенко удостоверение об избрании губернатором Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В понедельник, 18 сентября, победивший на выборах Виктор Томенко официально вступил в должность губернатора Алтайского края. Торжественная церемония прошла в краевом драмтеатре В.М. Шукшина.

Напомним, на сентябрьских выборах за Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей, что составило 76,16% от жителей региона, принявших участие в голосовании. В процессе церемонии новоизбранный губернатор принес присягу.

– Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Алтайского края, - сказал Томенко.

На мероприятии присутствовали депутаты Алтайского краевого заксобрания, судьи регионального суда, главв муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов и др.

Глава крайизбиркома Ирина Акимова вручила Томенко удостоверение об избрании губернатором.