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НовостиПолитика18 сентября 2023 6:07

Виктор Томенко официально вступил в должность губернатора Алтайского края

Во время торжественной церемонии политик принес присягу
Вера Березовская
Глава крайизбиркома Ирина Акимова вручила Томенко удостоверение об избрании губернатором

Глава крайизбиркома Ирина Акимова вручила Томенко удостоверение об избрании губернатором

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В понедельник, 18 сентября, победивший на выборах Виктор Томенко официально вступил в должность губернатора Алтайского края. Торжественная церемония прошла в краевом драмтеатре В.М. Шукшина.

Напомним, на сентябрьских выборах за Виктора Томенко проголосовали свыше 417 тысяч избирателей, что составило 76,16% от жителей региона, принявших участие в голосовании. В процессе церемонии новоизбранный губернатор принес присягу.

– Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Алтайского края, - сказал Томенко.

На мероприятии присутствовали депутаты Алтайского краевого заксобрания, судьи регионального суда, главв муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов и др.

Глава крайизбиркома Ирина Акимова вручила Томенко удостоверение об избрании губернатором.