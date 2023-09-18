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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:23

Товарооборот первой осенней ярмарки в Барнауле составил 10,7 млн рублей

Картофель на городской ярмарке продавался по 20 рублей за кг
Вера Березовская
На площадках работали волонтеры, фермеры оказывали услуги по доставке овощей

На площадках работали волонтеры, фермеры оказывали услуги по доставке овощей

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Товарооборот первой осенней ярмарки в Барнауле составил 10,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый сезон осенних ярмарок стартовал в краевой столице в минувшую субботу. На ней представили свои товары местные предприятия и предприниматели. Картофель на городской ярмарке продавался по 20 рублей за кг, морковь – 25 рублей за кг. Организаторы ярмарок предполагают, что по мере сбора урожая цены на овощи могут быть снижены.

На площадках работали волонтеры, фермеры оказывали услуги по доставке овощей.