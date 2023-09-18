На площадках работали волонтеры, фермеры оказывали услуги по доставке овощей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Товарооборот первой осенней ярмарки в Барнауле составил 10,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый сезон осенних ярмарок стартовал в краевой столице в минувшую субботу. На ней представили свои товары местные предприятия и предприниматели. Картофель на городской ярмарке продавался по 20 рублей за кг, морковь – 25 рублей за кг. Организаторы ярмарок предполагают, что по мере сбора урожая цены на овощи могут быть снижены.

На площадках работали волонтеры, фермеры оказывали услуги по доставке овощей.